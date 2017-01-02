Участки дорог Оренбуржья, закрытые ранее из-за непогоды, снова открыты

УФА, 2 янв – РИА Новости, Рамиля Салихова. Погодные условия на территории Оренбургской области нормализовались, и движение на ранее закрытых участках трасс возобновлено, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МЧС по области.

Из-за обильного снегопада и сильного ветра на территории Оренбуржья с 31 декабря было введено ограничение движения транспортных средств на участке автомобильной дороги Р-336 Оренбург-Орск с 170 по 260 километр. А 1 января из-за недостаточной видимости дорожные службы ограничили движение на участках станция Сара – Самарское и Кувандык – Новосимбирка.

"Второго января все ранее введенные ограничения сняты. На трассе Оренбург-Орск продолжают работать три мобильных пункта обогрева. Расчисткой дорог и спасением людей занимались более 270 человек, было задействовано 192 единицы техники", — сообщил собеседник.

По данным ведомства, в настоящее время на территории Оренбургской области погода прояснилась. "По прогнозам синоптиков, 3 и 4 января будет облачно, с прояснениями. Осадки сохранятся, ветер умеренный", — сообщил агентству представитель МЧС.

В 2016 году после новогодней ночи несколько десятков автомобилей с пассажирами оказались в снежном плену на дорогах Оренбуржья. Спасатели добирались до них более 14 часов. С заснеженных дорог были эвакуированы 84 человека, 14 из них получили тяжелые обморожения, один мужчина погиб от переохлаждения. Следствие отмечает, что спасательная операция была завершена не спасателями, а специалистами непрофильных служб.

В начале октября глава МЧС России Владимир Пусков провел совещание в Оренбурге и поручил властям совместно с МЧС региона подготовиться к зимнему времени, чтобы не допустить тяжелой ситуации на дорогах. Местные власти отчитались, что все силы и средства области готовы к обеспечению безопасности на дорогах в осенне-зимний сезон. По данным правительства области, специалисты обследовали все опасные участки дорог, в которых установили посты визуального контроля с камерами видеонаблюдения. Запланировано к оперативному развертыванию 32 пункта временного размещения вместимостью до 2 тысяч человек, пункты обогрева и питания.