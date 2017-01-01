В Узбекистане ряд лекарств будет продаваться по фиксированным ценам

ТАШКЕНТ, 1 янв — РИА Новости. Около 170 лекарств будут продаваться в Узбекистане с 1 января по фиксированным ценам.
"Государственное регулирование цен на лекарства массового спроса, такие как глицин, аспирин, ибупрофен, панкреатин, инфузионные системы позволит удовлетворить спрос на них со стороны социально уязвимых категорий наших граждан", — сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения республики.
Определение цен будет осуществляться на ежеквартальной основе республиканской комиссией по контролю за обеспечением лечебных учреждений и населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.
С 1 января правительство Узбекистана также установило предельный размер торговых надбавок — для оптовой торговли в размере не более 15% от покупной стоимости и для предприятий розничной торговли — не более 20% от оптовой стоимости. Ранее размер надбавок составлял 10% и 25%.
По данным АО "Узфармпром", производство лекарственных средств в Узбекистане за последние пять лет выросло по списку лекарств в 3,2 раза — почти до 1,5 тысячи наименований — и составило более 22% от общего количества зарегистрированных медикаментов по итогам 2015 года.
Вместе с тем, в начале 2015 года в аптеках Узбекистана наблюдался дефицит необходимых лекарств, а цена тех, что остались на прилавках, возросла почти вдвое. Участники рынка связывали сокращение ассортимента лекарств с повышением курса доллара и евро в России, поскольку до 80% препаратов, реализуемых на внутреннем рынке, импортируется в республику.
В августе АО "Дори-Дармон", крупнейший фармацевтический ритейлер в Узбекистане, впервые открыл 63 социальные аптеки в регионах страны. "Существует перечень бесплатных лекарственных средств, но не все виды этих лекарственных средств сегодня доступны в розничной сети аптек Узбекистана. Социальные аптеки позволят контролировать отпуск лекарств льготным категориям граждан, а также избежать "серого" ценообразования на отечественную фармпродукцию", — отметил представитель минздрава.
В настоящий момент в перечень лекарственных средств, предназначенных для льготного обеспечения при амбулаторном лечении, входят порядка 100 наименований препаратов. Право на их бесплатное получение имеют инвалиды, одинокие пенсионеры, участники Второй мировой войны и трудового фронта, воины-интернационалисты, а также ВИЧ-инфицированные, больные онкологией, туберкулезом и редкими заболеваниями.