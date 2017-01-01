В Узбекистане ряд лекарств будет продаваться по фиксированным ценам

ТАШКЕНТ, 1 янв — РИА Новости. Около 170 лекарств будут продаваться в Узбекистане с 1 января по фиксированным ценам.

Такая мера была утверждена постановлением президента страны Шавката Мирзиеева, принятым в октябре прошлого года. Документом с 1 января установлены фиксированные цены на 167 наименований социально значимых лекарственных средств и 22 наименования изделий медицинского назначения, наиболее широко используемых в медицинской практике.

"Государственное регулирование цен на лекарства массового спроса, такие как глицин, аспирин, ибупрофен, панкреатин, инфузионные системы позволит удовлетворить спрос на них со стороны социально уязвимых категорий наших граждан", — сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения республики.

Определение цен будет осуществляться на ежеквартальной основе республиканской комиссией по контролю за обеспечением лечебных учреждений и населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

С 1 января правительство Узбекистана также установило предельный размер торговых надбавок — для оптовой торговли в размере не более 15% от покупной стоимости и для предприятий розничной торговли — не более 20% от оптовой стоимости. Ранее размер надбавок составлял 10% и 25%.

В постановлении говорится, что данные изменения вносятся в целях введения единого порядка ценообразования, пресечения фактов необоснованного роста цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения.

По данным АО "Узфармпром", производство лекарственных средств в Узбекистане за последние пять лет выросло по списку лекарств в 3,2 раза — почти до 1,5 тысячи наименований — и составило более 22% от общего количества зарегистрированных медикаментов по итогам 2015 года.

Вместе с тем, в начале 2015 года в аптеках Узбекистана наблюдался дефицит необходимых лекарств, а цена тех, что остались на прилавках, возросла почти вдвое. Участники рынка связывали сокращение ассортимента лекарств с повышением курса доллара и евро в России, поскольку до 80% препаратов, реализуемых на внутреннем рынке, импортируется в республику.

В августе АО "Дори-Дармон", крупнейший фармацевтический ритейлер в Узбекистане, впервые открыл 63 социальные аптеки в регионах страны. "Существует перечень бесплатных лекарственных средств, но не все виды этих лекарственных средств сегодня доступны в розничной сети аптек Узбекистана. Социальные аптеки позволят контролировать отпуск лекарств льготным категориям граждан, а также избежать "серого" ценообразования на отечественную фармпродукцию", — отметил представитель минздрава.

В настоящий момент в перечень лекарственных средств, предназначенных для льготного обеспечения при амбулаторном лечении, входят порядка 100 наименований препаратов. Право на их бесплатное получение имеют инвалиды, одинокие пенсионеры, участники Второй мировой войны и трудового фронта, воины-интернационалисты, а также ВИЧ-инфицированные, больные онкологией, туберкулезом и редкими заболеваниями.