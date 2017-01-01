К зачету в ФСС примут только российские средства индивидуальной защиты

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. С 1 января 2017 года к зачету в ФСС России будут подлежать средства индивидуальной защиты (СИЗ), изготовленные исключительно в России.

По данным Минтруда, в 2016 году сделан особый акцент на теме импортозамещения и развития российского производства средств индивидуальной защиты.

"С 1 января 2017 года к зачету в ФСС России, то есть финансовому обеспечению за счет сумм страховых взносов, будут подлежать средства индивидуальной защиты, изготовленные исключительно в России. А уже с 1 августа 2017 года и специальная одежда, если она будет предъявляться к зачету в ФСС, должна быть произведена из тканей, изготовленных на территории России", — приводит слова директора департамента условий и охраны труда Минтруда России Валерия Коржа пресс-служба ведомства.

Корж напомнил, что законодательство обязывает именно работодателя финансировать меры по охране труда в размере не менее 0,2% от стоимости затрат работ, произведенной продукции и так далее.

"А деньги страховщика – это некий бонус со стороны государства, который способствует улучшению условий труда, поощряет страхователей, имеющих положительное сальдо между взносами и страховыми выплатами, – разъяснил он. – И если работодатель хочет получить преференцию в виде возмещения части средств за счет средств государственного внебюджетного фонда, он должен учитывать ограничения в части происхождения средств индивидуальной защиты".

"Нормы приняты, нормы вступают в действие, мы будем их отслеживать. Но уже сейчас обратная связь с рынком производителей СИЗ показывает, что они разворачиваются в сторону размещения производства на территории РФ, в том числе и тканей", – резюмировал директор департамента.