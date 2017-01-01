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Общество

Бизнес энтузиастов: догонит ли российская органическая отрасль Европу

13:2401.01.2017
(обновлено: 15:44 01.01.2017)
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Жители деревни Баженово Омской области во время заготовки сена
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости, Лариса Жукова. С начала года производители, которые заявляют о том, что их товары – "экологически чистые", "био" или "органические", должны будут пройти специальную сертифицацию. Она призвана помочь покупателям различать настоящую органику от маркетинговых уловок. О том, как новый ГОСТ меняет российскую органическую отрасль, – в материале РИА Новости.

Волшебные слова и прибыль

"Россия испокон веков придерживалась органического подхода. Но после распада Советского Союза стали использовать много химии. Думаю, отчасти поэтому с каждым годом всё больше аллергиков", – рассуждает Виктор Старовойтов, заместитель директора НИИ картофельного хозяйства им. Лорха по инновационной деятельности. Учёный убеждён: органические продукты могут вернуть здоровье россиян. Но с сожалением констатирует: на этой теме спекулируют недобросовестные предприниматели.

"Пару лет назад одна фирма из Тульской области начала выпускать картофель в красивых упаковках "органик-класса". Я спросил директора, почему он называет картофель органическим, если технологии не соблюдены. Он ответил: "Я имею 20% прибыли от этих слов, почему я должен отказаться?".

Половина продукции на прилавках с пометками "био", "органик", "экологический чистый продукт" не имеют ничего общего с органикой, уверен исследователь картофеля. Более того, многие фермеры производят вредные товары под такими марками: недавно в НИИКХ им. Лорха провели мониторинг "органического" картофель одной из крупных торговых сетей: концентрация брома в корнеплоде была превышена в десятки раз. 

© РИА Новости. Сергей Пятаков
Картофель в НИИКХ Лорха

Что изменит новый стандарт

Новый ГОСТ о добровольной сертификации является логическим продолжением двух ранее созданных документов: о понятии органики и правилах производства. Однако стандарт не является обязательным к исполнению: для этого нужен специальный закон, почву для которого и готовят новые документы, рассказывает исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко:

"Магазины могут начать требовать сертификацию по ГОСТу, но это будет их личная инициатива. До изменения в законодательстве Роспотребнадзор не сможет привлечь к ответственности производителей, которые в рекламных целях соврали про органическое происхождение товара".

Требования к органическим продуктам предъявляются очень строгие, и выполнить их способны лишь десятки хозяйств по всей России. Так, ферма должна находиться в экологически чистом районе; земля, где пасутся животные или выращиваются овощи, не должна была содержать химических удобрений последние 5 лет. Никаких антибиотиков и гормонов для коров (если их надо лечить, они выбывают из производственного цикла), никаких пестицидов для овощей. В процессе переработки запрещены химикаты, консерванты, усилители вкуса. А на этикетке должно быть точное отображение всех ингредиентов. Подготовка к органическому производству с регулярными проверками занимает три года.

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Зона кормления в коровнике на ферме "Братья Чебурашкины. Семейная Ферма" в Московской области

Далеко ли до Европы

Развитие органики в нашей стране только набирает обороты. В 2010 году начался "олигархический период", когда люди с финансами захотели поменять свою продуктовую линейку, рассказывает Олег Мироненко. Инициативу подхватили фермеры-энтузиасты. Вплоть до 2014 года они терпели одни убытки, пока, наконец, не нашли "благодарную аудиторию". И если десять лет назад органика была едой премиум-класса для богатых, то сейчас большая часть покупателей – это молодые семьи со средним достатком, удовлетворённо замечает исполнительный директор Национального органического союза:

"Появились специалисты, которые захотели заниматься органикой в России, поверили в это. Но самое главное, что поверили женщины. Они основные двигатели движения органики, поскольку именно женщины определяют продуктовую корзину семьи".

По оценкам Национального органического союза, объём рынка органики в России составляет 160 млн долларов в год. При этом почти 90% органической продукции до сих пор ввозится из-за рубежа, говорит Олег Мироненко. В Европе очень развита органика: она составляет 40% от всего рынка.

© РИА Новости. Егор Еремов
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Уборка моркови на поле фермерского хозяйства около деревни Малашки Молодечненского района Минской области

Российский рынок органики представляют всего 80 сертифицированных производителей. Для сравнения, в Литве таких компаний 4000.

Причин две. Первая: в России еще нет системы переработки органики. Дело в малом количестве органических производств: ради пары предприятий переработчикам невыгодно сертифицироваться (работы будет на 5-6 дней). Поскольку органической считается только та продукция, которая не только произведена, но и переработана сертифицированными организациями, хозяйствам самим приходится тратиться на переработку. Так, молочные хозяйства выращивают корма для коров, пасут животных и перерабатывают молоко. Это сильно усложняет работу, поэтому они включают все дополнительные расходы в конечную стоимость продукта. И если в Европе органическое молоко дороже обычного всего на 15%, то в России его стоимость выше в два раза.

Картофель в НИИКХ Лорха
© РИА Новости. Сергей Пятаков
Второй хлеб: как Россия слезает с "картофельной иглы"
Вторая и главная причина: отсутствие дотаций государства. У обычного фермера, который переходит на органическое производство, первые три года уходят на смену техники, подготовку почвы, животных, а урожайность падает на 40%. Речи о доходах не идёт. Эти три года называются конверсионным периодом. В России большинство фермеров за это время разоряется, сетует Олег Мироненко: пока органика развивается за счёт энтузиастов.

В Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, которая представлена на сайте Министерства сельского хозяйства, действительно, статьи расходов на органику нет. Однако, по словам Олега Мироненко, спрос на настоящие органические продукты всё равно растёт: по качеству молока, дикоросов и множества овощей российские производители органики опережают Европу. И если каждый год в России будет появляться хотя бы 200 новых хозяйств, отечественный рынок органики приблизится к европейским цифрам всего за пару лет. Уже весной, по оценкам Национального органического союза, в России появится около 50 сертифицированных по новому ГОСТу компаний.

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Общество
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17 пользователей оставили 33 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Paul Kerman в ответ пользователю pavelshum73(показатьскрыть)
    pavelshum73, видимо, ситуация по стране очень разная. В Челябинске и области я вижу почти исключительно молоко местных производителей (кроме молока долгосрочного хранения). Хозяйства растут, многие открывают собственные производства молока и молочных продуктов. Кроме того, очень жёсткая конкуренция производителей заставляет их идти на автоматизацию производств и улучшение качества: многие заводские лаборатории исследуют продукцию конкурентов и если находят что-то кроме молока в молоке могут засудить спокойно, случаи уже были. Никакого пальмового масла в молоке нет уже лет 10. Так что за свой регион в этом плане я спокоен. А вот всякие спреды, маргарин - там да, без пальмового масла не обходится.
    15:07
    01.01.2017
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  • pavelshum73
    Чтобы выращивать органику нужен навоз, а где его взять, если у нас коров нет,везде пальмовое масло, абсолютно везде , даже в молочных продуктах и мороженном.В деревню ездил, ни одной коровы не видел, одну козу еле нашли,чтобы молока купить. Село в липецкой области, а в магазинах молоко московских производителей.При союзе были стада , сейчас нет. Если честно и молоковозы на глаза не попадаются, загадка откуда в России молоко.Так что по честному настоящей органики у нас мизер.
    14:43
    01.01.2017
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