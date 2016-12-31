В Крыму восстановили энергоснабжение, нарушенное из-за непогоды

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек — РИА Новости, Максим Грознов. Энергетики Крыма восстановили энергоснабжение, нарушенное из-за непогоды 30 декабря, сообщила пресс-служба МЧС республики Крым.

По данным Минэнерго РФ, в пятницу около 28 тысяч человек в Крыму из-за ветра и снега остались без электроснабжения. Непогода лишила электричества жителей городов Судак и Джанкой, а также 88 населенных пунктов Симферопольского, Красно-Перекопского, Феодосийского, Керчинского, Евпаторийского и Первомайского районов. Мощность отключенных потребителей — 15,48 МВт.

"По данным Минтопэнерго Крыма, в 23:50 30 декабря электроснабжение городов и районов Крыма восстановлено", — говорится в сообщении.

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