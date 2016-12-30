В Махачкале построили один из крупнейших в СКФО перинатальный центр

МАХАЧКАЛА, 30 дек – РИА Новости. Строительство одного из крупнейших в СКФО перинатального центра завершили в Махачкале, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.

Строительство перинатального центра на 150 коек велось в соответствии с государственной программой модернизации здравоохранения на 2011-2016 годы. Его общая площадь составляет 34 тысячи квадратных метров. Медучреждение рассчитано принимать женщин с патологиями беременности. В отделении реанимации новорожденных врачи смогут выхаживать малышей весом от 500 граммов. Ежегодно в перинатальном центре планируется принимать роды у более 8 тысяч женщин.

"Сегодня в республике значительно улучшилось качество акушерско-гинекологической помощи и специализированных медицинских услуг. Развивается широкая сеть женских консультаций, родильных домов, детских поликлиник и больниц. В прошлом году введены в строй и успешно функционируют родильный дом в Дербенте и перинатальный центр в Хасавюрте, что позволило снизить показатели материнской и перинатальной смертности", — цитирует главу Дагестана Рамазана Абдулатипова его пресс-служба.

По данным региональных властей, на строительство нового центра было выделено 2,8 миллиарда рублей, из которых 700 миллионов — из республиканского бюджета.