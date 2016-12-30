Аксенов назвал сумму, необходимую для ликвидации стихийных свалок в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости. Крыму понадобится около 5 миллиардов рублей на ликвидацию стихийных свалок, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Нам, предварительно, даже на ликвидацию свалок за пределами муниципальных образований нужно около 5 миллиардов рублей. Мы эти деньги по частям будем закладывать в бюджет", — сказал Аксенов на итоговой пресс-конференции.

По его словам, в 2017 году на ликвидацию свалок планируется предусмотреть 1,2 миллиарда рублей.

"Когда будет перераспределение средств бюджета по итогам первого квартала, мы надеемся, что сможем эти деньги выделить", — подчеркнул глава республики.

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