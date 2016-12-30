Минобрнауки готово доработать закон о системе "Контингент обучающихся"

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Минобрнауки готово включиться в доработку закона о создании информационной системы "Контингент обучающихся" с учетом замечаний президента России, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

"Министерство готово активно включиться в доработку федерального закона, предусматривающего создание информационных систем "Контингент обучающихся", с учетом всех замечаний, обозначенных президентом Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В четверг президент России Владимир Путин отклонил закон, предусматривающий создание в РФ информационной системы "Контингент обучающихся", включающей в себя сведения об образовательных организациях и успеваемости учеников. По мнению главы государства, закон должен установить перечень конкретных сведений, содержащихся в федеральной и региональной системах, а также определить лиц, которые получат доступ к таким сведениям, и их ответственность. В Кремле пояснили, что, отклоняя закон, президент принял во внимание возникшую общественную озабоченность и посчитал необходимой доработку закона в целях защиты интересов родителей и детей.