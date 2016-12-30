В Крыму принимают меры для устранения аварий в энергосетях

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. В Крыму принимаются все меры для устранения аварий в энергосетях из-за ветра и снега, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Ранее Минэнерго РФ сообщило, что около 28 тысяч человек в Крыму из-за ветра и снега остались без электроснабжения.

"Думаю, что все закончится благополучно, Новый год крымчане все со светом встретят", — сказал Аксенов на итоговой пресс-конференции.

По его словам, аварийные бригады уже приступили к устранению неполадок. Поручение на этот счет дано.

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