Часовую башню на вокзале в Симферополе отреставрируют в 2017 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости, Максим Грознов. Часовую башню на вокзале Симферополя планируется отреставрировать в 2017 году, обновление ждет и севастопольский вокзал, сказал в интервью РИА Новости гендиректор Крымской железной дороги (КЖД) Алексей Гладилин.

Знаменитый вокзал в Симферополе, построенный в 1951 году по проекту архитектора Душкина, требует частичных реставрационных работ. Некоторые элементы вокзальной башни, которая является объектом культурного наследия, повреждены или находятся на грани разрушения.

"Что касается вокзала в Симферополе, уже проведены проектные работы по восстановлению объекта культурного наследия — часовой башни. В 2017 году на конкурсе будет выбран подрядчик и проведен ее ремонт", — сказал Гладилин.

Помимо работ в Симферополе запланированы проектные работы по реставрации севастопольского вокзала.

В декабре был закончен капитальный ремонт на узловой станции Владиславовка, которая является ключевой на участке Керчь — Джанкой — Симферополь, оттуда также есть ответвление железнодорожной колеи к Феодосии. В ближайшие годы будут отреставрированы и другие вокзальные комплексы КЖД.

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