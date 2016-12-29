Онищенко прокомментировал закон о системе "Контингент обучающихся"

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Отклонение президентом РФ закона о создании информационной системы "Контингент обучающихся" значительно повышает уровень этого закона, заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

В четверг президент России Владимир Путин отклонил закон, предусматривающий создание в РФ информационной системы "Контингент обучающихся", включающей в себя сведения об образовательных организациях и успеваемости учеников. По мнению главы государства, закон должен установить перечень конкретных сведений, содержащихся в федеральной и региональной системах, а также определить лиц, которые получат доступ к таким сведениям, и их ответственность. В Кремле пояснили, что отклоняя закон, президент принял во внимание возникшую общественную озабоченность и посчитал необходимым доработку закона в целях защиты интересов родителей и детей.

"Я думаю, что этим решением президент значительно повысил уровень этого закона, потому что те сведения, которые в него предполагается заложить, носят очень чувствительный характер. То есть, своим решением он не допускает никаких вольностей с точки зрения принятия в этой чувствительной области нормативных актов ни ведомством, ни даже правительством", — заявил Онищенко РИА Новости.

По мнению депутата, данным решением Путин допускает регулирование этого закона только законодательным путем, "что означает больше принципиальное движение вперед".