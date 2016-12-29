Жители Кузбасса смогут заявить о некачественном алкоголе по "горячей линии"

КЕМЕРОВО, 29 дек — РИА Новости. Специальные "горячие линии" запустят в городах и районах Кемеровской области, а также в управлении Роспотребнадзора, где на протяжении всех новогодних праздников будут принимать звонки о нарушениях в сфере продажи алкоголя, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Как можно бороться с контрафактным алкоголем? Продавать алкогольсодержащие жидкости и настойки по рецепту или вообще запретить их

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Пересмотреть цены на алкогольные напитки

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"Аман Тулеев потребовал от глав территорий усилить контроль за продажей алкоголя в новогодние каникулы. Губернатор поручил организовать горячие линии для сообщений о фактах незаконной продажи алкоголя или спиртосодержащей продукции в муниципалитетах", — говорится в сообщении.

Областные власти поручили мэрам продолжать проверки предприятий, производящих и реализующих алкоголь на территории Кузбасса, чтобы изъять из розничной торговой сети контрафактные и фальсифицированные алкогольные напитки, а также непищевую спиртосодержащую продукцию.

Как уточнили в обладминистрации, в торговых точках на местах проверят наличие лицензий, акцизных марок и других документов, сопровождающих оборот алкоголя, а также цены на продукцию с учетом установленной законодательством минимальной розничной стоимости за бутылку.

"Информацию о найденных нарушениях необходимо оперативно сообщать в уполномоченные контролирующие органы — Роспотребнадзор и полицию. В управлении Роспотребнадзора все каникулы с 9.00 до 17.00 работает "горячая линия" по телефону 8-905-949-74-00", — отметили в ведомстве.

Ранее губернатор призвал жителей Кузбасса быть более внимательными при покупке алкоголя, приобретать его только в магазинах, имеющих сертификаты качества товара, по возможности — воспользоваться бесплатным мобильным приложением Росалкогольрегулирования "АнтиКонтрафакт Алко". Это связано с прокатившейся волной массового отравления некачественным алкоголем.