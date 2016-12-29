В сети появилась петиция с просьбой учредить госнаграду имени Доктора Лизы

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Россияне создали петицию на сайте change.org с просьбой учредить в стране государственную награду имени Елизаветы Глинки, в перспективе присуждаемую за крайнюю самоотверженность в вопросе помощи детям, обездоленным, жертвам военных конфликтов.

На данный момент петиция собрала уже более 90 тысяч подписей.

"Прошу учреждения Государственной Награды имени Елизаветы Глинки, в перспективе присуждаемой за крайнюю самоотверженность в вопросе помощи детям, обездоленным, жертвам военных конфликтов", — говорится в размещенной на сайте петиции.