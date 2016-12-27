Эксперт: в РФ необходимо ввести штрафы за жестокое обращение с животными

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Всем субъектам РФ необходимо ввести административную ответственность в виде штрафов за жесткое обращение с животными, считает юрист Нвер Гаспарян.

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов на заседании Госсовета по вопросам экологического развития страны заявил о необходимости ужесточения законодательства, регулирующего передвижные цирки, дельфинарии и зоопарки, где зачастую животных содержат в ужасных условиях.

"Государство не должно быть равнодушным и безразличным к проблеме отношения своих граждан к животным. Однако административной ответственности на федеральном уровне не предусмотрено. Субъекты РФ вправе ее вводить по своему желанию и некоторые это уже сделали. Оставшимся субъектам РФ остается последовать примеру немногих и ввести административную ответственность в виде штрафа, в том числе и за те действия (бездействия), о которых указывает специальный представитель президента РФ", — сказал агентству адвокат Гаспарян.

"Не случайно Иммануил Кант говорил: "Тот, кто жесток к животным, так же ведет себя с людьми". Мы можем судить о характере человека по его отношению к животным", — добавил адвокат, отметив, что, по его мнению, в детских садах и школах "должна вестись непрерывная воспитательная и просветительская работа по привитию подрастающему поколению любви к животным и недопустимости жестокого обращения к ним".

Между тем, по словам юриста, никакого ужесточения уголовного законодательства не требуется, так как в Уголовном кодексе РФ статьей 245 такая ответственность уже предусмотрена.

"На мой взгляд (в законодательстве) логично прописать, что к жестокому обращению с животными приравнивается действие/бездействие собственника или иных лиц, осуществлявших надзор по поручению или с ведома собственника, повлекшее за собой последствия, в результате которых животное стало безнадзорным", — считает адвокат Виталий Корыстов.

Вопрос, по словам юриста, сам по себе актуальный во многих странах, а похожий механизм реализован в Германии, его обсуждение шло в Абхазии. "У нас же в статье 245 УК РФ говорится только о гибели или увечьях животного", — добавил Корыстов.

Иванов на заседании Госсовета по экологии заявил, что нельзя делить братьев меньших на диких и домашних, а нужно выстраивать "систему по недопущению того, чтобы люди выбрасывали питомцев на улицу, как надоевшую игрушку", необходимо поддерживать и сеть приютов и центров передержки животных.