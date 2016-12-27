Самарские зоозащитники поддержали усиление контроля за зоопарками

САМАРА, 27 дек – РИА Новости. Ответственность для владельцев передвижных зоопарков необходимо ужесточить, а животные должны содержаться в условиях, максимально приближенных к естественным, считают опрошенные РИА Новости самарские защитники животных.

С идеей об ужесточении законодательства для передвижных цирков, дельфинариев и зоопарков, где зачастую животных содержат в ужасных условиях, выступил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. По его мнению, нельзя делить животных на диких и домашних, нужно выстраивать действенную систему по недопущению того, чтобы люди выбрасывали питомцев на улицу как надоевшую игрушку.

Самарская зоозащитница, руководитель приюта "Твои друзья" Марина Грабовенко считает, что "необходимо не только ужесточить ответственность, но и создать четкие нормативы для таких учреждений, которым будут следовать контролирующие организации".

"Например, проверяющие органы пришли и говорят: тигру тесно. Простите, а где это прописано? Должен быть создан регламент, где будет указано, сколько квадратных метров полагается на животное, что должно быть у него в клетке, как должно осуществляться кормление, уход и лечение", — сказала РИА Новости Грабовенко.

Зоозащитница отметила, что в России "животные являются собственностью, и тигра можно приобрести, как машину", а принципы содержания диких животных четко не регламентируется в российском законодательстве.

Председатель самарской общественной организации защиты животных "Надежда" и директор приюта Амаль Баева также рассказала РИА Новости, что поддерживает усиление контроля в этой сфере.

"Мое мнение, что условия содержания животных в таких зоопарках ужасны – это тесные клетки, постоянные переезды. Я бы никогда не повела своих детей в подобный зоопарк. Если бы можно было их запретить, то я была бы "за". Я считаю, что клетки как явление должны уйти в прошлое. Нам нужно постепенно переходить на зоопарки, где животные содержатся в вольерах и в комфортных условиях, приближенных к естественной среде", — отметила Баева.

В Самарской области дважды возникали скандальные ситуации из-за передвижных зоопарков. В декабре сообщалось, что в ГУМВД по региону написала заявление жительница области, сообщившая о жестоком обращении с питомцами зоопарка в городе Нефтегорске. Общественница рассказала, что в городе разместился передвижной зоопарк, где животные находились в истощенном состоянии. По словам волонтеров, зверей посадили в очень маленькие клетки, где тщательно не проводилась уборка. Полиция провела проверку по факту обращения. Однако уголовное дело возбуждать не стали.

Около года назад в Тольятти Самарской области возникла скандальная ситуация с цирком-шапито, в составе которого было 20 артистов из различных городов России и 60 животных. Труппе не оплатили гастроли, и у нее почти полностью кончились деньги, корм для животных и топливо для обогрева вагончиков цирка. В ситуацию пришлось вмешаться местным властям, которые помогли гастролерам выехать из города и обеспечили артистов жильем, а животных — кормом.