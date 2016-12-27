Иванов обратил внимание на проблему фосфатов в моющих средствах

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил о необходимости внести изменения в документацию, которые касаются запрета на использование фосфорно-кислых соединений при производстве моющих и чистящих средств, что наносит вред экологии.

"Буквально на слуху вопрос использования фосфатов в различных чистящих и моющих веществах. По оценкам специалистов, именно такая бытовая химия составляет немалую, если не большую долю загрязнения водоемов. При этом это не только значительно усложняет процесс очистки воды для нужд воды, но и является катализатором неудержимого роста некоторых видов водорослей", — сказал Иванов.

По его словам, эта проблема коснулась и озера Байкал. "Наша жемчужина Байкал находится под угрозой", — добавил он.

Иванов отметил, что необходимо внести некоторые изменения в действующую документацию, которая касается использования фосфорно-кислых соединений при производстве чистящих и моющих средств.

"В Европе фосфорно-кислые соединения находятся давно находятся под запретом. Крупнейшие мировые производители успешно используют безопасные рецептуры, у нас же до сих пор работают по старинке. И как оказалось, для исправления ситуации нужно всего лишь внести небольшое изменения в один из документов, который утверждается комиссией таможенного союза. При этом сами компании-изготовители чистящих и моющих средств давно готовы быстро переориентировать свое производство", — сказал Иванов.