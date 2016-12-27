Иванов обратил внимание на проблему фосфатов в моющих средствах

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил о необходимости внести изменения в документацию, которые касаются запрета на использование фосфорно-кислых соединений при производстве моющих и чистящих средств, что наносит вред экологии.
По его словам, эта проблема коснулась и озера Байкал. "Наша жемчужина Байкал находится под угрозой", — добавил он.
Иванов отметил, что необходимо внести некоторые изменения в действующую документацию, которая касается использования фосфорно-кислых соединений при производстве чистящих и моющих средств.
"В Европе фосфорно-кислые соединения находятся давно находятся под запретом. Крупнейшие мировые производители успешно используют безопасные рецептуры, у нас же до сих пор работают по старинке. И как оказалось, для исправления ситуации нужно всего лишь внести небольшое изменения в один из документов, который утверждается комиссией таможенного союза. При этом сами компании-изготовители чистящих и моющих средств давно готовы быстро переориентировать свое производство", — сказал Иванов.