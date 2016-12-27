Из больницы выписали еще одного ребенка, пострадавшего в ДТП в Югре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 дек – РИА Новости. Из югорской ОКБ выписали еще одного ребенка, пострадавшего в автокатастрофе, произошедшей вечером 4 декабря под Ханты-Мансийском, сообщает во вторник медучреждение.

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск вечером 4 декабря столкнулись автобус, два грузовика и два легковых автомобиля, погибли 12 человек, 10 из них — дети. В автобусе находилась детская команда, которая возвращалась с соревнований по спортивной акробатике из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск. Были госпитализированы 22 человека.

"В профильных отделениях клиники находятся трое детей и один взрослый. У детей отмечается положительная динамика. Два ребенка остаются в реанимации. Вчера один ребенок был выписан домой", — говорится в сообщении.

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