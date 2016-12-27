Лутковская посетит украинцев, отбывающих наказание в колониях в Симферополе

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Украинский омбудсмен Валерия Лутковская посетит украинских граждан, отбывающих наказание в колониях в Симферополе, об этой договоренности сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Также Москалькова и Лутковская договорились о посещении российских осужденных, находящихся на территории Украины, и украинских осужденных, находящихся в РФ.

"Лутковской была предоставлено право посетить в ИК-1 и ИК-2 в Симферополе осужденных граждан Украины, но поскольку много заняло времени посещение в следственном изоляторе, достигнута договоренность о посещении ее уже в следующем году этих граждан. Я со своей стороны надеюсь, что будут выполнены договоренности о посещении граждан России, которые находятся в колониях", — сказала она РИА Новости.