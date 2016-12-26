Власти Королева решают вопрос об обеспечении жильем пострадавших при пожаре

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Решается вопрос с обеспечением пострадавших в результате крупного пожара в подмосковном Королеве временным жильем, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.

Ранее сообщалось, что пожар на площади 1,8 тысячи квадратных метров произошел по адресу: улица Дзержинского, дом 24, строение 2. Из горящего строения были эвакуированы 20 человек, один пострадавший находится в реанимации.

"Люди, проживающие в здании, эвакуированы и размещены в теплых помещениях, обеспечены горячим питанием. По поручению главы Королева Александра Ходырева с 05.00 работает штаб по ликвидации последствий пожара и помощи пострадавшим. Решается вопрос о предоставлении погорельцам временного жилья и необходимых вещей. С жителями дома работают психологии и врачи", — отметили в пресс-службе.

Также ранее сообщалось, что в администрации города принято решение максимально быстро восстановить паспорта тем, у кого они сгорели.