Во въезде в Южную Корею за год отказали более 330 жителям Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 26 дек — РИА Новости. Миграционные власти Южной Кореи в 2016 году отказали во въезде 337 россиянам, прибывшим из Приморья, сообщает пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

"Только за прошедший период 2016 года миграционными властями Республики Корея уже отказано во въезде 337 гражданам Российской Федерации. Это данные только по тем гражданам, которые убывали в Республику Корея из столицы Приморья, 263 из них воспользовались воздушным сообщением, а 74 – морским", — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-группа, чтобы не допустить въезда в страну нелегалов, миграционные власти Южной Кореи стали тщательней проверять в аэропортах документы, избирательно проводить опрос, предлагая подтвердить заявленную цель прибытия, предоставить обратный билет, бронь гостиницы, контактные данные пригласивших лиц и организаций, а также сумму денег, достаточную для путешествия по стране в течение заявленного срока пребывания.

"Лица, которые обещали обеспечить "зеленый коридор" и решить все вопросы по пребыванию в стране, исчезали из поля зрения, их номера телефонов оказывались недоступными. И неудавшийся "нелегал" оставался наедине с новыми проблемами, связанными теперь уже с возвращением на родину. Все расходы, связанные с депортацией на родину и приобретением обратного билета, гражданин, во въезде которому отказано, несет сам", — сообщает пресс-группа.

Российская Федерация и Республика Корея установили межправительственное Соглашение о взаимной отмене визовых требований, которое предусматривает безвизовый режим, если целью поездки является туризм или частные цели. При этом время пребывания в стране не должно превышать 60 дней. Если въезжающий планирует работать, учиться, лечиться или жить на территории Республики Корея, то визу необходимо оформить.