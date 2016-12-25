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Общество

Скорбящие несут розы к фонду Доктора Лизы

Тема:
Крушение самолета Ту-154 Минобороны (186)
15:4825.12.2016
(обновлено: 15:58 25.12.2016)
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Цветы в память о погибших в крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Люди, узнавшие о крушении Ту-154 в Черном море, на борту которого, предположительно, находилась Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, несут цветы к зданию фонда "Справедливая помощь", который она возглавляла. Среди них коллеги, соседи и все неравнодушные к многочисленным добрым делам правозащитницы, передает корреспондент РИА Новости.

Исполнительный директор фонда Справедливая помощь Елизавета Глинка. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Кузнецов
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Лиза Глинка - доктор, для которой не было чужих детей и чужих бед
Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропал самолет Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера.

По последним данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

К фонду в центре Москвы, где работала Доктор Лиза, приходят люди, узнавшие о трагедии, и несут к дверям здания букеты красных и белых роз. Несколько минут назад к его входу вынесли стол, на котором стоит фотография Доктора Лизы, держащей на руках больного ребенка.

Нельзя было не прийти

Цветы в память о погибших в крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Депутат: гуманитарную миссию в Сирии надо продолжать в память о Глинке
Одним из первых у дверей здания появился человек, приехавший в Москву из Башкирии. Он представился Василием и сообщил, что увидел информацию о трагедии на одном из новостных порталов и посчитал, что "просто нельзя было не прийти сюда сегодня". "Да, я из Башкирии, я приехал сюда просто на концерт и сегодня уезжаю. Считал своим долгом сюда прийти", — сказал он.

"Сейчас, конечно, очень больно слышать, видеть то, что происходит, то, что произошло, — очень больно. Очень многие люди останутся без ее помощи, дети больные, она очень много не сделала. Она могла еще очень много сделать в своей жизни. Очень жаль тех людей, которые погибли в самолете – и артисты, и журналисты, и экипаж. В такой день — и это для многих праздник, — но сегодня это черный день для очень многих людей", — сказал он журналистам.

© Ruptly
Первые кадры с места крушения летевшего в Латакию самолета Ту-154

Ее величие поймут только потом

Глава ДНР Александр Захарченко. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Захарченко: сделанного доктором Лизой для детей Донбасса не забудут никогда
Немного позже к журналистам вышел сосед погибшей. "Всегда она была в готовности. Всегда помогала всем, вот теперь саму хоронить будут. Живу я здесь, мы с ней соседи… Меня зовут Игорь Брунин, я местный депутат", — рассказал он.

"Всегда (ее видел). Во вторник последний раз видел — обещала помочь больному раком, сказала: в понедельник сюда вернусь – и займемся эти больным. Вот там стояли, на приступках, разговаривали специально. Она говорит: сейчас-сейчас, улетаю-улетаю, я думал, что улетела, и никак не думал, что она в этом самолете улетела. Я думал, что она там уже дела свои делает и вернется в понедельник", — рассказал сосед Глинки.

По его словам, к деятельности Доктора Лизы относились по-разному, отметив, что помимо помощи детям, правозащитница помогала бездомным и потерянным людям, достигшим социального дна.

"Кто как относился (говоря о соседях). Кому не нравились ее подопечные, а в общем-то, я всегда понимал, что она делает большое, великое дело. Я самый близкий сосед, она ниже этажом. К ней приходили разные люди, конечно, она занималась не только детьми. Детьми — это самое благородное, чем она занималась. Ну, тут были всякие деклассированные элементы, были потерянные люди – эти не всем нравятся, далеко не всем. Хотя вот она и кормила их на вокзале, многим устраиваться помогали юристы, помогали устроиться в жизни, там документы как-то восстанавливали", — пояснил депутат.

Чуть позже он показал журналистам совсем еще недавние смс-сообщения от Доктора Лизы. "Это человек, конечно, которого поймут только потом. Это ее величие поймут потом, сейчас еще не поймут", — заключил он.

© РИА Новости
Путин выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154 и объявил о трауре

Коллеги

Врач Елизавета Глинка. Архивное фото
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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Доктор Лиза летела в Сирию, чтобы отвезти лекарства для госпиталя в Латакии
Чуть позже к зданию вместе с маленькой девочкой пришла молодая женщина, которая представилась журналистам Верой.

"Вы знаете, наша компания решила в этом году перевести бюджет в фонд Лизы Глинки. Мы сегодня должны были это сделать", — пояснила она.

"Конечно, мне очень жаль… Очень жалко", — сказала женщина со слезами на глазах, она отметила, что также сочувствует семьям погибших в катастрофе артистов и журналистов.

Все новости о крушении самолета Ту-154 Минобороны России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>

Поисково-спасательные работы на месте крушения Ту-154 в Сочи
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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На борту кроме военнослужащих были журналисты федеральных СМИ и артисты ансамбля имени Александрова.
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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Первый канал, НТВ и "Звезда" подтвердили гибель своих журналистов в авиакатастрофе.
Вертолёт Ми-8, выполняющий поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154
© РИА Новости. Нина Зотина
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В списке пассажиров значится и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. Она везла в Латакию медикаменты для госпиталя. В фонде надеются, что Глинка могла вылететь в Сирию другим рейсом.
Люди наблюдают за поисково-спасательными работами у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154
© РИА Новости. Нина Зотина
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Самолет упал в Черном море. Обломки фрагментов корпуса нашли в полутора километрах от побережья Сочи на глубине 50-70 метров.
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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Спасатели намерены круглосуточно вести поиски людей.
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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Опознание погибших потребует генетической экспертизы, считает директор Центра имени Сербского Зураб Кекелидзе.
Люди наблюдают за поисково-спасательными работами у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154
© РИА Новости. Нина Зотина
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В качестве основных версий падения Ту-154 рассматриваются техническая неисправность воздушного судна и ошибка в пилотировании.
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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Семьи погибших при крушении получат компенсации. Размер выплат для военных составит до 7,8 миллиона рублей, для гражданских лиц — 3 миллиона рублей.
Место крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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Президент Владимир Путин поручил председателю правительства Дмитрию Медведеву сформировать комиссию по расследованию автокатастрофы.
Место крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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В России 26 декабря объявлено общенациональным днем траура по погибшим в авиакатастрофе.
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