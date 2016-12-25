Скорбящие несут розы к фонду Доктора Лизы

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Люди, узнавшие о крушении Ту-154 в Черном море, на борту которого, предположительно, находилась Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, несут цветы к зданию фонда "Справедливая помощь", который она возглавляла. Среди них коллеги, соседи и все неравнодушные к многочисленным добрым делам правозащитницы, передает корреспондент РИА Новости.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропал самолет Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера.

По последним данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

К фонду в центре Москвы, где работала Доктор Лиза, приходят люди, узнавшие о трагедии, и несут к дверям здания букеты красных и белых роз. Несколько минут назад к его входу вынесли стол, на котором стоит фотография Доктора Лизы, держащей на руках больного ребенка.

Нельзя было не прийти



Одним из первых у дверей здания появился человек, приехавший в Москву из Башкирии. Он представился Василием и сообщил, что увидел информацию о трагедии на одном из новостных порталов и посчитал, что "просто нельзя было не прийти сюда сегодня". "Да, я из Башкирии, я приехал сюда просто на концерт и сегодня уезжаю. Считал своим долгом сюда прийти", — сказал он.

"Сейчас, конечно, очень больно слышать, видеть то, что происходит, то, что произошло, — очень больно. Очень многие люди останутся без ее помощи, дети больные, она очень много не сделала. Она могла еще очень много сделать в своей жизни. Очень жаль тех людей, которые погибли в самолете – и артисты, и журналисты, и экипаж. В такой день — и это для многих праздник, — но сегодня это черный день для очень многих людей", — сказал он журналистам.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Первые кадры с места крушения летевшего в Латакию самолета Ту-154

Ее величие поймут только потом



Немного позже к журналистам вышел сосед погибшей. "Всегда она была в готовности. Всегда помогала всем, вот теперь саму хоронить будут. Живу я здесь, мы с ней соседи… Меня зовут Игорь Брунин, я местный депутат", — рассказал он.

"Всегда (ее видел). Во вторник последний раз видел — обещала помочь больному раком, сказала: в понедельник сюда вернусь – и займемся эти больным. Вот там стояли, на приступках, разговаривали специально. Она говорит: сейчас-сейчас, улетаю-улетаю, я думал, что улетела, и никак не думал, что она в этом самолете улетела. Я думал, что она там уже дела свои делает и вернется в понедельник", — рассказал сосед Глинки.

По его словам, к деятельности Доктора Лизы относились по-разному, отметив, что помимо помощи детям, правозащитница помогала бездомным и потерянным людям, достигшим социального дна.

"Кто как относился (говоря о соседях). Кому не нравились ее подопечные, а в общем-то, я всегда понимал, что она делает большое, великое дело. Я самый близкий сосед, она ниже этажом. К ней приходили разные люди, конечно, она занималась не только детьми. Детьми — это самое благородное, чем она занималась. Ну, тут были всякие деклассированные элементы, были потерянные люди – эти не всем нравятся, далеко не всем. Хотя вот она и кормила их на вокзале, многим устраиваться помогали юристы, помогали устроиться в жизни, там документы как-то восстанавливали", — пояснил депутат.

Чуть позже он показал журналистам совсем еще недавние смс-сообщения от Доктора Лизы. "Это человек, конечно, которого поймут только потом. Это ее величие поймут потом, сейчас еще не поймут", — заключил он.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © РИА Новости Путин выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154 и объявил о трауре

Коллеги

Чуть позже к зданию вместе с маленькой девочкой пришла молодая женщина, которая представилась журналистам Верой.

"Вы знаете, наша компания решила в этом году перевести бюджет в фонд Лизы Глинки. Мы сегодня должны были это сделать", — пояснила она.

"Конечно, мне очень жаль… Очень жалко", — сказала женщина со слезами на глазах, она отметила, что также сочувствует семьям погибших в катастрофе артистов и журналистов.

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