Скорбящие несут розы к фонду Доктора Лизы

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Люди, узнавшие о крушении Ту-154 в Черном море, на борту которого, предположительно, находилась Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, несут цветы к зданию фонда "Справедливая помощь", который она возглавляла. Среди них коллеги, соседи и все неравнодушные к многочисленным добрым делам правозащитницы, передает корреспондент РИА Новости.
По последним данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".
К фонду в центре Москвы, где работала Доктор Лиза, приходят люди, узнавшие о трагедии, и несут к дверям здания букеты красных и белых роз. Несколько минут назад к его входу вынесли стол, на котором стоит фотография Доктора Лизы, держащей на руках больного ребенка.
Нельзя было не прийти
"Сейчас, конечно, очень больно слышать, видеть то, что происходит, то, что произошло, — очень больно. Очень многие люди останутся без ее помощи, дети больные, она очень много не сделала. Она могла еще очень много сделать в своей жизни. Очень жаль тех людей, которые погибли в самолете – и артисты, и журналисты, и экипаж. В такой день — и это для многих праздник, — но сегодня это черный день для очень многих людей", — сказал он журналистам.
Ее величие поймут только потом
"Всегда (ее видел). Во вторник последний раз видел — обещала помочь больному раком, сказала: в понедельник сюда вернусь – и займемся эти больным. Вот там стояли, на приступках, разговаривали специально. Она говорит: сейчас-сейчас, улетаю-улетаю, я думал, что улетела, и никак не думал, что она в этом самолете улетела. Я думал, что она там уже дела свои делает и вернется в понедельник", — рассказал сосед Глинки.
По его словам, к деятельности Доктора Лизы относились по-разному, отметив, что помимо помощи детям, правозащитница помогала бездомным и потерянным людям, достигшим социального дна.
"Кто как относился (говоря о соседях). Кому не нравились ее подопечные, а в общем-то, я всегда понимал, что она делает большое, великое дело. Я самый близкий сосед, она ниже этажом. К ней приходили разные люди, конечно, она занималась не только детьми. Детьми — это самое благородное, чем она занималась. Ну, тут были всякие деклассированные элементы, были потерянные люди – эти не всем нравятся, далеко не всем. Хотя вот она и кормила их на вокзале, многим устраиваться помогали юристы, помогали устроиться в жизни, там документы как-то восстанавливали", — пояснил депутат.
Чуть позже он показал журналистам совсем еще недавние смс-сообщения от Доктора Лизы. "Это человек, конечно, которого поймут только потом. Это ее величие поймут потом, сейчас еще не поймут", — заключил он.
Коллеги
"Вы знаете, наша компания решила в этом году перевести бюджет в фонд Лизы Глинки. Мы сегодня должны были это сделать", — пояснила она.
"Конечно, мне очень жаль… Очень жалко", — сказала женщина со слезами на глазах, она отметила, что также сочувствует семьям погибших в катастрофе артистов и журналистов.
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