Лев Лещенко назвал страшной трагедией гибель артистов ансамбля Александрова

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Крушение под Сочи самолета Ту-154, на борту которого находились в том числе и артисты ансамбля имени Александрова — это невосполнимая утрата, тысячи людей по всему миру помнят выступления прославленного уникального коллектива, сказал РИА Новости певец Лев Лещенко.
Певец отметил, что хорошо знал дирижера ансамбля Валерия Халилова и директора департамента культуры министерства обороны Антона Губанкова. "Музыканты хотели сделать предпраздничный новогодний подарок нашим военнослужащим. Они выполняли свой долг, когда полетели — честь им и светлая память о них. Мои соболезнования и родным журналистов и Елизаветы Глинки", — сказал Лещенко.
Певец отметил, что это вторая такая трагедия в его жизни. "В 1972 году разбились мои музыканты вместе с Виктором Чистяковым, и вот сейчас — люди, многих из которых я хорошо знал, это неестественный уход из жизни, молодые крепкие ребята, им бы еще жить и жить", — отметил Лещенко. Певец подчеркнул, "что это должно стать уроком руководителям, которые занимаются авиацией гражданской и не только, потому что используются самолеты, которые давно вышли в тираж".
По уточненным данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира — восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".
Все новости о крушении самолета Ту-154 Минобороны России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>