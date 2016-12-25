Лев Лещенко назвал страшной трагедией гибель артистов ансамбля Александрова

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Крушение под Сочи самолета Ту-154, на борту которого находились в том числе и артисты ансамбля имени Александрова — это невосполнимая утрата, тысячи людей по всему миру помнят выступления прославленного уникального коллектива, сказал РИА Новости певец Лев Лещенко.

"Это такая потеря, трагедия для культуры, для всех людей, которые их знали. Тысячи людей помнят выступление этого прославленного ансамбля не только у нас в стране, но и по всему миру. Мне часто приходилось с ними выступать, только в этом месяце я с ними три раза ездил. Коллектив незаурядный, где собрано все лучшее, что есть у нас, это большая утрата и человеческая, и художественная. Такой трагедии еще не было, наверное", — сказал Лещенко.

Певец отметил, что хорошо знал дирижера ансамбля Валерия Халилова и директора департамента культуры министерства обороны Антона Губанкова. "Музыканты хотели сделать предпраздничный новогодний подарок нашим военнослужащим. Они выполняли свой долг, когда полетели — честь им и светлая память о них. Мои соболезнования и родным журналистов и Елизаветы Глинки", — сказал Лещенко.

© РИА Новости. Виталий Белоусов Перейти в фотобанк Цветы в память о погибших в крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ у здания ансамбля им. А.В. Александрова

Певец отметил, что это вторая такая трагедия в его жизни. "В 1972 году разбились мои музыканты вместе с Виктором Чистяковым, и вот сейчас — люди, многих из которых я хорошо знал, это неестественный уход из жизни, молодые крепкие ребята, им бы еще жить и жить", — отметил Лещенко. Певец подчеркнул, "что это должно стать уроком руководителям, которые занимаются авиацией гражданской и не только, потому что используются самолеты, которые давно вышли в тираж".

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропал самолет Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

По уточненным данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира — восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

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