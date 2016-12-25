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Общество

Худрук хора имени Свешникова: крушение Ту-154 - трагедия мирового масштаба

Тема:
Крушение самолета Ту-154 Минобороны (187)
13:1725.12.2016
015934
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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МОСКВА, 25 декабря — РИА Новости. Крушение летевшего в Сирию самолета Ту-154 Минобороны РФ, на борту которого находились представители ансамбля имени Александрова, является трагедией мирового масштаба, сказал РИА Новости художественный руководитель Государственного академического хора имени Свешникова Евгений Волков.

Цветы в память о погибших в крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ у здания ансамбля им. А.В. Александрова
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова
"Это трагедия не только всероссийского, но и мирового масштаба, потому что ансамбль Александрова — великий коллектив. Когда такая значительная часть музыкантов, причем первого положения, погибает, — это чудовищная утрата для всего мира. Что такое хор Красной Армии, знает не только каждый человек в нашей стране, но и каждый человек в мире. Это личная трагедия для каждого человека, занимающегося хоровым искусством", — сказал Волков.

"Мы ведь знаем большинство тех, кто в списках. Это наши товарищи, мы или учились вместе, или это наши ученики. Невозможно поверить, что эти ребята и девчата, лучшие музыканты Москвы, России — их больше нет", — добавил он.

Самолеты на взлетно-посадочной полосе аэропорта Домодедово. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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Крупнейшие авиакатастрофы в России в 2001-2016 годах
По его словам, руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов был большим другом Госхора, коллективы вместе выступали на в ноябре этого года. Волков подчеркнул, что деятельность Халилова в сфере военно-музыкального искусства сопоставима только с деятельностью основателя ансамбля Александра Александрова и великого русского хорового дирижера Игоря Агафонникова.

"По масштабу мышления, широте кругозора, по дарованию дирижерскому равных ему не было. Это был очень талантливый композитор, он преобразил ансамбль. Это трагедия на взлете коллектива", — сказал Волков.

Все новости о крушении самолета Ту-154 Минобороны России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>

© Ruptly
Первые кадры с места крушения летевшего в Латакию самолета Ту-154
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