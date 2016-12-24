Керченская паромная переправа возобновила работу

МОСКВА/СЕВАСТОПОЛЬ, 24 дек — РИА Новости. Работа Керченской паромной переправы, приостановленная из-за сильного тумана, возобновилась, сообщает крымское ГУМЧС.

"Работа Керченской паромной переправы возобновлена. Работа осуществляется по фактическим погодным условиям", — говорится в сообщении.

Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт "Симферополь" являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время через пролив строится Керченский мост, который будет самым протяженным в России.