МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Рособрнадзор готов разработать ЕГЭ по астрономии, если Минобрнауки примет соответствующее решение, сказал журналистам глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

"Лично я ничего плохого не вижу, если будет предмет и экзамен по нему. Но это вопрос министерства. Министерство определяет те экзамены, те предметы, по которым сдают единый государственный экзамен. Если будет такое решение, мы соответственно разработаем план работы", — сказал Кравцов.

Он также отметил, что и вузы должны включить в перечень экзаменов для поступления астрономию для каких-либо специальностей.

Ранее министр образования и науки Ольга Васильева заявляла, что астрономия вернется в школьную программу как отдельный предмет.