Спикер парламента Крыма назвал "слепыми" тех, кто не видит успехов региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости. Не видеть успехов в развитии Крымского полуострова за последние годы может только слепой или предвзятый наблюдатель, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

По его словам, в регионе успешно решаются застарелые проблемы, оставшиеся в наследство от Киева, – ремонт и строительство детских садов, школ, домов культуры, фельдшерско-акушерских пунктов и больниц.

"Не видеть успехов, которые были достигнуты на этом пути, может только слепой или предвзятый наблюдатель – вроде тех, что смотрят на нас из-за Перекопа (граница между Крымом и Украиной), из Брюсселя и Вашингтона", — сказал Константинов на партийной конференции крымского регионального отделения "Единой России".

По его словам, полуостров развивается, несмотря на давление извне.

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