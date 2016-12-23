Путин пообещал спросившему про квас журналисту посетить Кировскую область

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции пообещал журналисту из Кировской области, что постарается посетить регион, где производится квас, получивший известность после пресс-конференции президента в 2014 году.

На пресс-конференции Путина в декабре 2014 года кировский журналист Владимир Маматов сказал, что крупные торговые сети не берут на реализацию производящийся в Кировской области вятский квас. В ответ Путин обещал "помогать отвоевывать рынок".

Журналист из Кирова в пятницу поблагодарил президента за помощь с продвижением вятского кваса. "Экспортируют в Китай, экспортируют в Штаты", — рассказал Маматов.

"Рынок не ограничен", — ответил Путин.

"Без вашей поддержки ничего бы не вышло, приезжайте на завод, гарантирую, там будет стоять толпа", — пообещал журналист. Он предложил создать площадку для продвижения кировских брендов, в качестве примера Маматов привел ВДНХ.

Путин в свою очередь отметил, что ВДНХ возрождается.

"Совсем недавно там были какие-то замшелые рынки, непонятно откуда взявшиеся. ВДНХ возрождается… Если у вас есть идея, связанная с презентацией, с представлением своего товара, я думаю, что и это можно решить", — сказал Путин.

Он отметил, что пресс-конференцию услышит мэр Москвы Сергей Собянин и рассмотрит такую возможность.

В ответ Маматов поблагодарил президента и пригласил Путина в Кировскую область.

"Спасибо большое, я постараюсь", — заявил Путин.

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