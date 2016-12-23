Путин: экология останется важнейшей составляющей работы руководства страны

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Экологическое состояние России остается одним из самых важных вопросов государства, заявил в пятницу в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин.

"В рамках нашей внутренней политики экология была и, безусловно, останется одной из важнейших составляющих нашей работы", — сказал Путин.

Он отметил, что "мы договорились (с другими странами), это был сложный процесс, по ограничению выбросов, Россия, как известно, взяла на себя жесткие обязательства, и не сомневаюсь, что мы их выполним, насколько будут выполнять другие страны, мне сложно сказать", — добавил глава государства.

"Мы должны посмотреть, как технологически будут складываться договоренности по осуществлению Парижских соглашений, но будем это делать", — уточнил Путин.

Представители 196 сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата заключили 12 декабря в Париже соглашение, которое определит после 2020 года меры по его предотвращению.

Парижское соглашение вступило в силу 4 ноября. Россия подписала, но не ратифицировала его. Предполагается, что эта ратификация может произойти после 2020 года.

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