Sputnik укрепил позиции в рейтинге самых популярных СМИ в соцсетях Германии

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Новостной портал информационного агентства Sputnik Germany поднялся на три строчки в ноябрьском рейтинге социальных сетей среди онлайн-СМИ и блогов на немецком языке 10000 files.

Sputnik Germany занял 18-е место. Число взаимодействий с материалами сайта в соцсетях выросло на 18,3%. Портал обошел популярную новостную передачу Heute телеканала ZDF, онлайн-версию журнала Stern и немецкую версию Huffington Post.

© Sputnik Sputnik укрепляет позиции в рейтинге соцсетей Германии

Тройку лидеров составили ведущие СМИ страны — Bild, Focus Online и Spiegel Online.

Ежемесячный рейтинг публикуется на авторитетном ресурсе, посвященном медиа индустрии — meedia.de. Учитывается число взаимодействий пользователей ("Нравится", "Поделиться", "Твитнуть" и т.д.) с материалами пишущих на немецком языке изданий. База анализа — несколько тысяч онлайн-СМИ и блогов.

С полными данными рейтинга можно ознакомиться по ссылке.

1000 files — проект компании active value GmbH и журналиста и дата-аналитика Йенса Шредера (Jens Schröder), занимающегося создание рейтингов. Алгоритм ежедневно анализирует активность СМИ в соцсетях с помощью разработанной activity value системы регистрации и учета активности пользователей.