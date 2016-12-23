Минздрав предложит ограничения на электронные сигареты

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В российском Минздраве прорабатывают поправки в антитабачный закон, призванные ограничить распространение электронных сигарет, сообщила в Совете Федерации министр Вероника Скворцова.
"В этой связи мы планируем внесение изменений в закон по борьбе с табакокурением, тех положений, которые ограничат и этот способ", — добавила министр.
Она признала, что против этого есть возражения, так что Минздрав рассматривает несколько вариантов мер по ограничению или запрету электронных сигарет.