Минздрав предложит ограничения на электронные сигареты

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В российском Минздраве прорабатывают поправки в антитабачный закон, призванные ограничить распространение электронных сигарет, сообщила в Совете Федерации министр Вероника Скворцова.

"Мы прорабатываем вместе с концепцией ООН противотабачной этот вопрос и с Всемирной организацией здравоохранения. Электронные средства доставки никотина не менее вредны, чем обычный никотин, но имеют большое количество дополнительных вредоносных влияний на здоровье человека", — сказала Скворцова.

"В этой связи мы планируем внесение изменений в закон по борьбе с табакокурением, тех положений, которые ограничат и этот способ", — добавила министр.

Она признала, что против этого есть возражения, так что Минздрав рассматривает несколько вариантов мер по ограничению или запрету электронных сигарет.