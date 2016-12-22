Российские школьники выиграли в неофициальном командном зачете на IOAA

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российские школьники показали лучший результат на Международной Олимпиаде по астрономии и астрофизике (IOAA) за все время своего участия в мероприятии.

Как сообщает сайт московского Центра педагогического мастерства, россияне завоевали девять медалей и заняли первое место в неофициальном командном зачете.

В этом году они взяли три золота, два серебра и четыре бронзы. В прошлом медалей было восемь, в том числе одно золото.

Проводившаяся в Индии Олимпиада завершилась 18 декабря. В ней приняли участие школьники из 43 стран. В следующем году мероприятие пройдет в ноябре в Таиланде.