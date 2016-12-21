Глава СПЧ о московской спецшколе: конфликт исчерпан, но вопросы остались

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов и ответственный секретарь совета Яна Лантратова в среду посетили московскую спецшколу "Шанс" для детей с девиантным поведением, где ранее произошел конфликт преподавателей с воспитанниками, сообщается на сайте СПЧ.

Ранее ряд СМИ сообщали, что полиция проверяет информацию о возможном бунте подростков в специализированной школе в Канатчиковском проезде в Москве. Источник в правоохранительных органах заявил, что учащиеся закрылись в классе, но позже конфликт был улажен. Туда отправился московский детский омбудсмен, в ближайшее время в школу намерена также приехать федеральный уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова.

"Конфликт исчерпан, но вопросы остаются", — цитирует сайт Федотова.

Глава СПЧ сообщил, что совет готов участвовать в решении проблем учреждения.

"Начнем с того, что познакомим руководство спецшколы с опытом Горнозаводской школы из Ставропольского края. Кроме того, мы впервые попробовали ввести в спецшколе пост общественного уполномоченного по правам человека. Посмотрим, как справиться воспитанник Алексей с этой сложной миссией", — добавил глава СПЧ.