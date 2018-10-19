Лукашенко пригласил Путина посетить Гродненскую область

МИНСК, 19 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить Гродненскую область республики, сообщает Sputnik Беларусь.
"Во время V Форума регионов Беларуси и России Владимира Путина впечатлили ухоженность и порядок на полях в Могилевской области. На что Александр Лукашенко отметил, что это еще не лучший регион, и пригласил коллегу посетить Гродненскую область", — отмечает Sputnik, ссылаясь на слова белорусского президента.
По данным агентства, Лукашенко отметил, что еще во времена СССР приезжал учиться в Гродненскую область, которая была "самая развитая, лучшая область в Советском Союзе". "Я сам как руководитель приезжал сюда учиться возделывать картофель, сеять зерновые, получать огромные урожаи", — рассказал глава государства.
Он считает, что сейчас Гродненская область "также образец для других регионов, одно из самых удобных мест для жизни в стране".
Пятый Форум регионов Белоруссии и РФ прошел в октябре в белорусском Могилеве, президенты двух стран участвовали в пленарном заседании форума. Как сообщало агентство Белта, после мероприятия Лукашенко и Путин уделили несколько часов неформальному общению. Они вместе посетили малую родину белорусского лидера, расположенную в агрогородке Александрия в Могилевской области, полюбовались местными красотами, отведали блины и драники из печи.
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