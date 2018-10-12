Россия и Белоруссия могут нарастить взаимный товарооборот, заявил Путин

МОГИЛЕВ, 12 окт — РИА Новости. Россия и Белоруссия вполне могут вывести взаимный товарооборот на уровень в 50 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин на Форуме регионов двух стран.
Он добавил, что Белоруссия занимает первое место по объемам товарооборота России со странами СНГ. По словам российского президента, большое внимание уделяется и укреплению инвестиционного сотрудничества.
"Объем российских капиталовложений в Белоруссию превысил 4 миллиарда долларов. Белорусские инвестиции —716,8 миллиона", — уточнил Путин.