Россия и Белоруссия могут нарастить взаимный товарооборот, заявил Путин

Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время встречи в Могилеве. 12 октября 2018

Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время встречи в Могилеве. 12 октября 2018

МОГИЛЕВ, 12 окт — РИА Новости. Россия и Белоруссия вполне могут вывести взаимный товарооборот на уровень в 50 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин на Форуме регионов двух стран.

"На российский рынок поставляется половина всей белорусской экспортной продукции. В прошлом году товарооборот увеличился почти на четверть и достиг 32,4 миллиарда долларов. А в январе-августе текущего года прибавил еще 14,5%, и нам вполне по силам вывести взаимную торговлю на уровень в 50 миллиардов долларов", — сказал Путин.

Он добавил, что Белоруссия занимает первое место по объемам товарооборота России со странами СНГ. По словам российского президента, большое внимание уделяется и укреплению инвестиционного сотрудничества.

"Объем российских капиталовложений в Белоруссию превысил 4 миллиарда долларов. Белорусские инвестиции —716,8 миллиона", — уточнил Путин.