Заседание союзного Совмина планируется провести в начале декабря

МОГИЛЕВ, 11 окт – РИА Новости. Заседание Совмина Союзного государства (СГ) Белоруссии и России планируется провести в начале декабря на территории Белоруссии, сообщил в четверг госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщал, что следующее заседание совета министров СГ предлагается провести в республике во второй половине 2018 года.

"Заседание пройдет в начале декабря. Повестка сформирована, сейчас отправлена на согласование", — заявил Рапота журналистам в кулуарах V Форума регионов Белоруссии и РФ, который проходит в белорусском Могилеве.

Госсекретарь также уточнил, что заседание планируется провести на территории Белоруссии. По словам Рапоты, повестка предстоящего мероприятия охватывает различные направления сотрудничества двух стран — промышленная политика, создание равных условий для субъектов хозяйствования, вопросы в сфере энергетики и транспорта.

Созданное в 1997 году Союзное государство — интеграционный проект России и Белоруссии, направленный на организацию общего политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного, культурного пространств.