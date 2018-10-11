Белорусы и россияне верят в успех союзного строительства, заявили в Минске

МОГИЛЕВ, 11 окт — РИА Новости. Граждане Белоруссии и России верят в успех союзного строительства, заявил в четверг председатель верхней палаты белорусского парламента (Совета Республики) Михаил Мясникович.

Мясникович и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко принимают участие в V Форуме регионов Белоруссии и РФ, основные мероприятия которого проходят в белорусском Могилеве 11-12 октября. Предполагается, что участие в нем примут президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко.

"Для участия в Форуме регионов Беларуси и России прибыли представители 35 российских регионов: от Брянска до Дальнего Востока, Ямало-Ненецкого национального округа. Это говорит о том, что люди верят в наше союзное строительство, в успех союзного договора и наших союзных отношений", — сказал Мясникович на торжественном открытии выставки-ярмарки ремесел в Могилеве "Город мастеров".

По мнению Мясниковича, "это дорогого стоит, этого не измерить деньгами и контрактами". Спикер в этой связи добавил, что парламенты двух стран должны делать все возможное, чтобы оправдать доверие россиян и белорусов.

По информации верхней палаты белорусского парламента, всего в основных и сопутствующих мероприятиях V Форума регионов ожидается участие около 2 тысяч человек. Будет подписано более 70 документов о сотрудничестве — на межправительственном, областном и районном уровнях. Ожидается, что деловые круги заключат контракты не менее чем на 500 миллионов долларов. Всего же за время существования форума заключено коммерческих контрактов и соглашений на сумму около 930 миллионов долларов.

Созданное в 1997 году Союзное государство — интеграционный проект России и Белоруссии, направленный на организацию общего политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного, культурного пространств.