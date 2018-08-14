В Минске хотят провести выставку о творчестве Горького

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 авг — РИА Новости. Нижегородский литературный музей Горького и минский литературный музей Богдановича хотят организовать совместный проект, в рамках которого стороны представят свои экспозиции в Нижнем Новгороде и Минске, передает корреспондент РИА Новости.

Такую возможность обсудили участники круглого стола, который прошел в Нижнем Новгороде в рамках экспертно-медийного тура "Богданович и Горький: союз, рожденный на берегах Волги", приуроченный к 150-летию великого русского писателя и организованный Постоянным Комитетом Союзного государства совместно с МИА "Россия сегодня".

В ходе круглого стола его участники обсудили совместные культурно-образовательные проекты двух государств и, в частности, совместные реализованные проекты, связанные с писателями Максимом Горьким и Максимом Богдановичем.

Также сегодня стороны договорились о реализации нового проекта — при поддержке Постоянного Комитета Союзного государства провести выставочный проект "О жизни и творчестве гениев".

Как сообщила РИА Новости директор музея Горького Лариса Моторина, проект предполагает организацию "перекрестных выставок" о жизни и творчестве Горького и Богдановича как в музее в Нижнем Новгороде, так и в музее в Минске.

"Мы будем представлять свои работы в Минске, а наши коллеги из Белоруссии приедут сюда со своими экспонатами. Это потрясающий проект, но он пока только прорабатывается", — сказала Моторина.

Экспертно-медийный семинар стал одним из мероприятий, которые приурочены к 150-летию со дня рождения великого русского писателя Максима Горького. Его юбилей отмечается в 2018 году.