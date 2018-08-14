В Минске хотят провести выставку о творчестве Горького

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 авг — РИА Новости. Нижегородский литературный музей Горького и минский литературный музей Богдановича хотят организовать совместный проект, в рамках которого стороны представят свои экспозиции в Нижнем Новгороде и Минске, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе круглого стола его участники обсудили совместные культурно-образовательные проекты двух государств и, в частности, совместные реализованные проекты, связанные с писателями Максимом Горьким и Максимом Богдановичем.
Также сегодня стороны договорились о реализации нового проекта — при поддержке Постоянного Комитета Союзного государства провести выставочный проект "О жизни и творчестве гениев".
"Мы будем представлять свои работы в Минске, а наши коллеги из Белоруссии приедут сюда со своими экспонатами. Это потрясающий проект, но он пока только прорабатывается", — сказала Моторина.
Экспертно-медийный семинар стал одним из мероприятий, которые приурочены к 150-летию со дня рождения великого русского писателя Максима Горького. Его юбилей отмечается в 2018 году.