Россия и Белоруссия обсудили взаимодействие министерств сельского хозяйства

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россия и Белоруссия в ходе заседания совета министров Союзного государства обсудили взаимодействие министерств сельского хозяйства двух стран, а также сопряжение информационных систем прослеживаемости продукции, сообщил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"О взаимодействии разговор всегда идёт, и сегодня это было не исключение, чтобы более плотно работали министерства сельского хозяйства в области прослеживаемости продукции, в области сопряжения информационных систем", — сказал журналистам Рапота.

"Эта тема тоже всегда находится на острие дискуссии, и тут тоже есть движение вперёд, хотя и не так быстро все это делается, как хотелось бы. Но прогресс, несомненно, есть", — добавил он.

Кроме того, в ходе заседания обсуждалась тема селекционного животноводства и вопрос создания селекционных центров. "На этот счёт сейчас прорабатывается возможность создания программы Союзного государства", — указал госсекретарь.

Рапота также сообщил, что в среду были приняты прогнозные балансы двух стран по основным видам продукции. "Зафиксировали те балансы на 2018 год, которые должны существовать. На оставшиеся полгода мы будем строго следовать тем решениям, которые были приняты", — отметил госсекретарь Союзного государства. По его словам, принципиальных отличий в балансах от 2017 года нет.