Выработка электроэнергии в России может вырасти на 1% в этом году

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Выработка электроэнергии в России в 2018 году может вырасти на 1% до 1,085 триллиона кВт.ч, говорится в документах, подписанных по итогам заседания совета министров Союзного государства РФ-Белоруссия.

По данным "Системного оператора единой энергосистемы" (СО ЕЭС), в 2017 году выработка электроэнергии в России составила 1,074 триллиона кВт.ч, что на 0,2% больше, чем в 2016 году.

Потребление электроэнергии в этом году может составить 1,08 триллиона кВт.ч, что на 1,9% превышает показатели прошлого года, когда потребление электроэнергии в целом по России составило 1,059 триллиона кВт.ч, что на 0,5% больше, чем в 2016 году.

Как следует из материалов, экспорт электроэнергии из России в Белоруссию может составить 1,25 миллиарда кВт.ч исходя из экономической целесообразности сторон в рамках технической возможности. В 2017 году, по данным "Интер РАО", экспорт составил 2,7 миллиарда кВт.ч, по итогам первого квартала 2018 года показатель составил 12 миллионов кВт.ч. В конце прошлого года белорусская сторона заявляла, что возможность импорта Белоруссией электроэнергии из России в случае экономической целесообразности существует, но пока на 2018 год таких планов нет.

В единой энергосистеме (ЕЭС) России в 2017 году электростанции выработали 1,054 триллиона кВт.ч, что на 0,5% больше, чем в 2016 году. Потребление электроэнергии в единой энергосистеме в прошлом году выросло на 1,3% и составило 1,04 триллиона кВт.ч. В апреле 2018 года министр энергетики Александр Новак сообщал, что ожидается рост потребления ЕЭС России в 2018 году на 1,2%, до 1,052 триллиона кВт.ч.