Совет министров Союзного государства пройдет в конце года в Белоруссии

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Следующее заседание совета министров Союзного государства РФ – Белоруссия предлагается провести в республике в конце года, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Следующее заседание совета министров предлагается провести в Республике Беларусь во второй половине 2018 года", — сказал Медведев.

Он отметил, что речь может идти о ноябре — начале декабря.

Со своей стороны премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков сказал, что в республике подумают о месте проведения и выберут такое, где еще не были российские коллеги.

По итогам заседания был подписан ряд документов, в частности, о ходе работы комиссии по формированию единого научно-технологического пространства, а также о прогнозных балансах спроса и предложения по важнейшим видам продукции и об итогах торгово-экономического сотрудничества двух стран в прошлом году.

Медведев сказал, что принятое решение послужит укреплению интеграции в рамках Союзного государства. Он напомнил, что 19 июня состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства.

Другие подписанные документы касались балансов топливно-энергетических ресурсов Союзного государства по углю и электроэнергии, хода работы в рамках плана мероприятий по формированию и функционированию объединенной транспортной системы.

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