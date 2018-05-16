Кубрин: необходимо выработать рекомендации по единой миграционной политике

МИНСК, 16 мая — РИА Новости. Для формирования единого миграционного пространства Союзного государства необходимо принять ряд подзаконных актов и выработать рекомендации по созданию единой миграционной политики, сказал заместитель Государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин.
Кубрин отметил, что Россия и Белоруссия ежегодно принимают крупные спортивные мероприятия, а сейчас приближается Чемпионат мира по футболу в связи с чем важно создать для болельщиков беспрепятственное передвижение в рамках Союзного государства.
"Часть вопросов о пересечении границы уже отработана. Недавно было проведено очередное заседание межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики. На нем рассматривались вопросы, которые затрагивают и Чемпионат мира по футболу и Европейские игры", — сказал Кубрин.
Заместитель Госсекретаря добавил, что на заседании Совета министров Союзного государства утвержден план мероприятий на 2017-2020 годы по формированию единого миграционного пространства на территориях государств — участников Договора о создании Союзного государства. В документе прописаны как организационно-правовые, так и организационно-практические мероприятия. В их числе подготовка международных договоров в сфере миграции, гармонизация законодательства по вопросам миграционной политики и другие.