Рапота: Союзное государство готово поддержать инициативы людей искусства

УДОМЛЯ (Тверская область), 18 апр — РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота уверен, что для дальнейшего развития и совершенствования коммуникативных связей в рамках Союзного государства необходимо создать необходимые условия для общения в творческой среде, в том числе между художниками.

Как передает корреспондент РИА Новости, в эти апрельские дни в Тверской области проходит экспертно-медийный тур "Дача "Чайка" художника В.К.Бялыницкого-Бирули", призванного рассказать о творчестве и биографии народного художника РСФСР, академика живописи Витольда Бялыницкого-Бирули. В туре принимают участие журналисты ведущих СМИ и эксперты — руководители музеев из России и Белоруссии. В числе почетных гостей — государственный секретарь Союзного государства России и Республики Беларусь Григорий Рапота.Бялыницкий-Бирули родился в Белоруссии, но основную часть жизни прожил в России. В 1912 году художник приобрел участок земли в Тверской губернии на берегу озера Удомля и построил усадьбу "Чайка", которая в дальнейшем вдохновляла художников на создание шедевров, одним из которых стала известная картина Исаака Левитана "Над вечным покоем". В настоящее время здание входит в перечень объектов историко-культурного наследия Тверской области.

По словам Рапоты, в этих местах уже проводились пленэры, как впрочем и на даче Репина в "Здравнево".

"Мы должны создать условия для общения, условия для творческого сотрудничества. Задача эти условия создавать и совершенствовать", — сказал госсекретарь журналистам.

По его мнению, инициатива в этом направлении должна исходить от людей искусства, а Союзное государство в свою очередь готово поддержать ее.

"Мы не можем за них придумывать что-то. Мы создаем условия для общения, а содержательную часть предлагают творческие люди и мы всегда готовы им в этом помогать", — отметил Рапота.