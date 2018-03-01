Белоруссия урегулирует претензии России к продовольствию, заявили в Минске

МИНСК, 1 мар — РИА Новости. Белоруссия работает над механизмом урегулирования претензий РФ к белорусскому продовольствию и надеется, что Москва не предпримет до 6 марта "резких движений", связанных с запретом поставок ряда молочных продуктов, заявил в четверг в Минске начальник главного управления внешнеэкономической деятельности минсельхозпрода республики Алексей Богданов.

Россельхознадзор с 26 февраля планировал ввести временные ограничения на ввоз из Белоруссии молока, сливок и некоторых других видов молочной продукции. Запрет не касается молока в потребительской упаковке. Белорусская делегация во главе с вице-премьером страны Михаилом Русым провела переговоры в Москве об урегулировании вопросов с поставками в РФ ряда видов молочной продукции, произведенной в Белоруссии. По их итогам Россельхознадзор отложил введение запрета с 26 февраля на 6 марта.

"Мы довели позицию белорусской стороны сельскохозяйственным ведомствам РФ… договорились, что не будет принято резких движений до 6 марта", — сказал Богданов журналистам. Он отметил, что в настоящее время отрабатывается механизм "полного снятия всех вопросов, которые возникли к белорусской стороне со стороны коллег из России". "Надеемся, что те документы, которые будут приняты за этот период, позволят урегулировать ситуацию", — подчеркнул представитель ведомства.

"В частности, мы сейчас кропотливо работаем над балансами спроса и предложения поставок в РФ белорусского продовольствия. По просьбе российской стороны будут разработаны уточненные конкретизированные объемы поставок мясомолочной продукции вплоть до помесячной разбивки поставок критических товаров, как, например, сухое молоко", — продолжил Богданов. "Наша аргументация (на переговорах — ред.) была услышана, мы за это благодарим российских коллег, что получили отсрочку, чтобы разобраться с эти вопросами… Это компромисс", — подчеркнул он.

Кроме того, напомнил чиновник, в марте планируется завершить работу над дорожной картой по механизму снятия взаимных ограничений на поставки продукции животноводства, а также над балансами поставок продовольствия в Союзном государстве. Богданов добавил, что данные вопросы планируется рассмотреть на совместной коллегии аграрных ведомств Белоруссии и России, дата которой в марте еще находится в проработке.

Он также напомнил, что Минск проводит политику диверсификации поставок белорусского продовольствия, в том числе сухого молока, расширяет географию сбыта. По словам начальника управления, уже в прошлом году в РФ в натуральном выражении было поставлено меньше белорусского сухого молока, и "эта работа (по диверсификации — ред.) будет продолжена".