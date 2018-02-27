Рапота рассказал, когда Минск и Москва обсудят поправки в союзный договор

МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Белоруссия и Россия обсудят поправки в договор о создании Союзного государства после сравнительного анализа законодательства двух стран, сообщил во вторник в Минске госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Ранее посол РФ в Минске Александр Суриков заявлял, что договор о создании Союзного государства нуждается в актуализации, планируется выработать предложения по внесению поправок в него. Спикер верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович также высказывал предположение, что договор может претерпеть изменения.

"Нет, об этом речи не идет (о внесении поправок в договор – ред.), потому что, может быть, и не надо будет никакие коррективы вносить", — сказал Рапота журналистам. По его словам, это зависит от результатов анализа законодательной базы двух стран, который должен быть подготовлен в 2018 году.

При этом наиболее вероятный сценарий развития событий – "что ничего трогать не надо, надо развивать и добиваться успехов в обозначенных договором темах". "Если возникнут у кого-то мысли что-то подкорректировать, значит, обсудим и подкорректируем", — заверил Рапота.

Он добавил, что для анализа законодательных баз сторонам отведен срок в шесть месяцев. "Посмотрим, успеем ли мы уложиться", — сказал он.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Документ вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран.