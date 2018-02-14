Белоруссия направила запрос в Россию о продлении аренды военных объектов

МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Белоруссия направила запрос России по поводу планов продления сроков аренды находящихся на территории республики двух российских военных объектов, сообщил в среду в Минске министр обороны Белоруссии Андрей Равков.
"Мы отправили запросы туда, этот вопрос сейчас на согласовании. Все исполняется в соответствии с теми с договорами, которые есть", — сказал министр на пресс-конференции.
Он напомнил, что в будущем году необходимо решить вопрос по аренде российских военных объектов.
Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что Минск готов рассмотреть вопрос о продлении аренды Москвой военных баз на территории республики, если будет обращение российской стороны. Отмечалось, что срок аренды военных объектов РФ в Ганцевичах и Вилейке истекает в 2020 году.