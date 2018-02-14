Белоруссия направила запрос в Россию о продлении аренды военных объектов

МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Белоруссия направила запрос России по поводу планов продления сроков аренды находящихся на территории республики двух российских военных объектов, сообщил в среду в Минске министр обороны Белоруссии Андрей Равков.

В 1995 году Белоруссия и Россия подписали межправительственные соглашения о порядке использования Узла "Барановичи" системы предупреждения о ракетном нападении (размещен в Ганцевичах) и о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка (зональный пункт связи ВСФ РФ). Оба соглашения остаются в силе в течение 25 лет и могут продлеваться по письменной договоренности сторон. В случае нежелания одной из сторон продлить срок действия настоящего соглашения она письменно уведомляет другую сторону о принятом решении за 12 месяцев до окончания действия соглашения.

"Мы отправили запросы туда, этот вопрос сейчас на согласовании. Все исполняется в соответствии с теми с договорами, которые есть", — сказал министр на пресс-конференции.

Он напомнил, что в будущем году необходимо решить вопрос по аренде российских военных объектов.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что Минск готов рассмотреть вопрос о продлении аренды Москвой военных баз на территории республики, если будет обращение российской стороны. Отмечалось, что срок аренды военных объектов РФ в Ганцевичах и Вилейке истекает в 2020 году.