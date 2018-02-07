Семь союзных программ в обороне, медицине и космосе реализуются в 2018 году

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Семь крупных союзных программ в сфере безопасности, военно-технического сотрудничества, медицины, промышленных и космических технологий будут реализованы в 2018 году, сообщил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

В среду он провел совещание с представителями министерств и ведомств — госзаказчиков и координаторов программ и мероприятий Союзного государства, в котором приняли участие представители силовых структур России, министерства финансов, Минэкономразвития, Минпромторга, Минобрнауки, Госкорпорации "Роскосмос" и ФСТЭК.

По словам Рапоты, совещание носило организационно-технологический характер, так как большинство программ было определено в 2017 году.

"Программы уже начали реализовываться, средства выделены, и мы следим за тем, чтобы выполнение работ было ритмичным. Шесть новых программ запущены, и в течение месяца-двух будет принята еще одна. Это больше, чем когда-либо. Основные направления — это новые материалы, медицина, космос, включая технологии двойного назначения. Пожалуй, космос занимает одно из ключевых мест в нашем спектре программ. Далее — приборостроение, микроэлектроника, машиностроение", — сказал Рапота.

Он также назвал конкретные программы, которые будут реализованы или получат продолжение в текущем году.

"В интересах здравоохранения запущена программа "Спинальные системы", направленная на создание новых методов лечения детей с врожденными или приобретенными дефектами позвоночника. Это серьезная медицинская и научно-техническая задача. Реализуется программа развития автоэлектроники с большим объемом финансирования, рассчитанная на пять лет. Ее начали в прошлом году, а сейчас продолжают.

Это программа по совершенствованию электронных компонентов автомобильной промышленности с широким спектром применения", — пояснил госсекретарь.

Кроме того, крупные проекты заложены по линии обороны и безопасности. В частности, речь идет о совершенствовании военной и пограничной инфраструктур.

"Зачастую в подобных проектах совпадают интересы разных структур и направлений. Например, в прошлом году была принята программа ДНК-идентификации, которая уже запущена в работу. Она проводится в интересах следственных комитетов, следственных органов и министерств здравоохранения. А ее цель — разработка инновационных геногеографических и геномных технологий для криминалистики, для профилактики социально значимых заболеваний, позволяющих повысить безопасность граждан и противодействовать терроризму", — напомнил Рапота.

По его словам, по линии Союзного государства на программы 2018 года выделено порядка трех миллиардов долларов. В прошлом году эта сумма составила 2, 17 миллиарда долларов.

"На сегодняшнем совещании мы не углубляемся в детали работ. Экспертные встречи по каждой программе проходят отдельно. Это встреча представителей министерств и ведомств, которые руководят процессом. Для нас важно понять, как процесс идет, какова динамика принятия новых программ и реализация текущих. Кроме того, докладчикам необходимо обозначить имеющиеся проблемы. Мы их зафиксируем, чтобы впоследствии провести детальную проработку", — заключил Рапота.