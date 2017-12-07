МИНСК, 7 дек – РИА Новости. Победителей конкурса молодых литераторов Союзного государства Белоруссии и России "Мост дружбы" наградили в четверг в Минске, передает корреспондент РИА Новости.

Конкурс, основным учредителем которого является Постоянный комитет Союзного государства, проводится уже в третий раз. В этот раз на конкурс поступило более 150 авторских произведений, после предварительного отбора около 100 произведений было представлено на рассмотрение экспертного совета конкурса. Из них жюри выбрало по шесть победителей от каждой страны, хотя в предыдущие годы определялось по пять победителей. Молодые авторы получили дипломы от Постоянного комитета и специальный альманах, в котором опубликованы произведения победителей.

"Мы поддерживаем молодых литераторов, так как молодое поколение будет формировать будущее Белоруссии и России, и мы хотим, чтобы духовность не угасала на территории Белоруссии и России", — сказал заместитель государственного секретаря Союзного государства Иван Бамбиза, выступая на церемонии награждения.

По его словам, важно, чтобы молодежь ориентировалась на традиционные ценности, на лучшее из истории двух государств, лучшие культурные традиции.

В свою очередь министр информации Белоруссии Александр Карлюкевич отметил, что литературы Белоруссии и России развиваются в "сопартнерстве, вместе", а современные писатели двух стран, "несмотря на то, что главное в написании произведения – индивидуальный, авторский поиск, все-таки смотрят на литературные произведения друг друга, интересуются".

К участию в конкурсе "Мост дружбы" приглашались молодые белорусские и российские авторы в возрасте 18-30 лет. К рассмотрению членами жюри принимались только прозаические произведения малой литературной формы (рассказ, очерк, эссе), которые ранее не публиковались и не участвовали в других конкурсах.