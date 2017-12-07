МИНСК, 7 дек – РИА Новости. Победителей конкурса молодых литераторов Союзного государства Белоруссии и России "Мост дружбы" наградили в четверг в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы поддерживаем молодых литераторов, так как молодое поколение будет формировать будущее Белоруссии и России, и мы хотим, чтобы духовность не угасала на территории Белоруссии и России", — сказал заместитель государственного секретаря Союзного государства Иван Бамбиза, выступая на церемонии награждения.
В свою очередь министр информации Белоруссии Александр Карлюкевич отметил, что литературы Белоруссии и России развиваются в "сопартнерстве, вместе", а современные писатели двух стран, "несмотря на то, что главное в написании произведения – индивидуальный, авторский поиск, все-таки смотрят на литературные произведения друг друга, интересуются".
К участию в конкурсе "Мост дружбы" приглашались молодые белорусские и российские авторы в возрасте 18-30 лет. К рассмотрению членами жюри принимались только прозаические произведения малой литературной формы (рассказ, очерк, эссе), которые ранее не публиковались и не участвовали в других конкурсах.