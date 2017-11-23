Михнова: совместный проект по обмену молодежной литературой необходим СГ

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российская библиотечная ассоциация в 2018 году намерена совместно с белорусскими коллегами осуществить проект обмена молодежной литературой в рамках Союзного государства, сообщила РИА Новости директор Российской государственной библиотеки для молодежи, вице-президент Российской библиотечной ассоциации Ирина Михнова.

"Мы комплектуем 10 книг о молодежи, привозим их в страну и получаем в качестве обмена также 10 книг о молодежи. У нас пока нет международного книгообмена в этой области и дары тоже бывают разовые. А этот проект позволяет получить самое главное — знания о том, как живет молодежь, о чем думает молодёжь, это бесценный опыт", — сказала Михнова в кулуарах Гуманитарного форума Союзного государства "Новый вектор гуманитарного партнерства в Союзном государстве".

По ее словам, подобный обмен литературой о молодёжи уже состоялся между 15-ю странами мира, первый совместный проект был реализован со Швецией. Планируется, что новый проект будет осуществлён совместно с Белорусской библиотечной ассоциацией.

Гуманитарный форум "Новый вектор гуманитарного партнерства в Союзном государстве" прошел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" 22-23 ноября. Международная площадка форума позволила вести открытый диалог и обмениваться опытом специалистам в области культуры и культурных связей, создать комфортное пространство для общения деятелей гуманитарного кластера Союзного государства. В работе форума приняли участие руководители Союзного государства, представители вузов, научных центров, эксперты библиотечного и музейного дела, книгоиздатели, общественные деятели и редакторы ведущих СМИ двух стран.