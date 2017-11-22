Легкий: формат гуманитарных форумов Союзного государства нужно развивать

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Практику проведения гуманитарных форумов Союзного государства необходимо продолжать с целью формирования конкретных предложений по развитию совместных культурно-образовательных программ двух стран, считает советник-посланник посольства Республики Беларусь в России Павел Легкий.

Легкий принимает участие в Гуманитарном форуме "Новый вектор гуманитарного партнерства в Союзном государстве", который открылся в среду в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". Он продлится до 23 ноября. Международная площадка форума позволяет вести открытый диалог и обмениваться опытом специалистам в области культуры и культурных связей, обсуждать проблемы и тенденции в развитии, а также комфортное пространство для общения деятелей гуманитарного кластера Союзного государства.В работе форума принимают участие руководители Союзного государства, представители высших учебных заведений, специалисты научных центров, эксперты библиотечного и музейного дела, книгоиздатели, общественные деятели и редакторы ведущих СМИ двух стран.

"Хотелось бы, чтобы такие форумы заканчивались конкретными предложениями, которые дадут свой позитивный эффект, так называемую добавленную стоимость в ближайшем будущем. Тогда эти форумы будут выполнять свою задачу в полной мере. С другой стороны, такой форум — это прекрасная площадка для общения и необходима представителям белорусской и российской культур, чтобы общаться, поддержать те связи, которые уже налажены, обмениваться новыми идеями и предложениями. Форум необходимо поддерживать и дальше развивать", — сказал Легкий РИА Новости в кулуарах форума.