Рапота: взаимодействие музеев РФ и РБ – перспективная сфера сотрудничества

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота считает очень перспективной сферой сотрудничества обмен опытом и проектами между музеями и музейными комплексами России и Белоруссии.

Гуманитарный форум Союзного государства "Новый вектор гуманитарного партнерства в Союзном государстве" открылся в среду в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". Он продлится до 23 ноября. Международная площадка форума позволяет вести открытый диалог и обмениваться опытом специалистам в области культуры и культурных связей, обсуждать проблемы и тенденции в развитии, а также комфортное пространство для общения деятелей гуманитарного кластера Союзного государства.

"Это новая, развивающуюся сфера деятельности — сотрудничество между музеями и музейными работниками двух стран. Ради этого, собственно, и затеяли этот форум. Я считаю, что это очень перспективная сфера. На этой площадке будут обсуждать очень много нерешенных задач и многие из них будут решены с минимальными финансами, издержками, но какие-то усилия, конечно, потребуются", — сказал Рапота журналистам.

По словам Рапоты, чувствуется внутренняя потребность общения музейных работников, особенно "в силу того, что многие музеи небольшие и очень далеки от больших городов, и им необходим обмен опытом, который накапливается в других музеях".

В работе гуманитарного форума принимают участие руководители Союзного государства, представители высших учебных заведений, специалисты научных центров, эксперты библиотечного и музейного дела, книгоиздатели, общественные деятели и редакторы ведущих СМИ двух стран.

"Активное развитие связей в различных отраслях взаимодействия между Россией и Белоруссией показывает важность гуманитарного сотрудничества и необходимость выводить его в один ряд с самыми актуальными и важными направлениями нашей интеграции", — отметил РИА Новости советник-посланник посольства Республики Беларусь в России Павел Легкий.

Он подчеркнул, что "в Союзном государстве идет активная работа в этом направлении и ее необходимо продолжать: больше об этом рассказывать людям, как об одном из примеров весьма продуктивной и позитивной повестки белорусско-российских отношений".

В первый день форума проходят сессии "Философия и экономика современного музея" и "Диалог литератур: преемственность и новаторство", где гостей знакомят со спецификой, структурой, основными векторами и стратегиями развития общего гуманитарного пространства двух стран. На сессиях выступают эксперты в области музейно-выставочной деятельности из России и Белоруссии, а также сотрудники Фонда поддержки гуманитарных программ по сохранению и развитию национальных литератур, представители науки и образования.

Ключевой темой второго дня станет сессия, посвященная новым подходам к развитию библиотечного сектора и книгоиздательства. О новых направлениях, задачах и путях их решения расскажут представители Российской государственной библиотеки для молодежи, библиотеки имени Ф.М. Достоевского, а также руководители "Издательства "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" и издательства "Художественная литература".

Завершится форум сессией, посвященной образовательным стратегиям Союзного государства. На ней российские исследователи представят Атлас новых профессий, которые будут востребованы в ближайшем будущем. В дискуссии примут участие специалисты в сфере высшего образования, а также эксперты и представители СМИ.